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10.09.2018

Еще одна сенсация: Геннадий Нестерович проигрывает выборы в ЗС Приангарья Денису Шершневу

Тулунский район, Куйтунский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №17 (Куйтун, Тулун, Тулунский и Куйтунский районы), предварительно, лидирует гендиректор ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» Денис Шершнев (КПРФ). За него проголосовали 12273 человека.

На втором месте с заметным отрывом – председатель комиссии по контрольной деятельности ЗС Иркутской области Геннадий НестеровичЕдиная Россия»), у него 8823 голоса.

Кроме того, безработный Сергей Новоженов (КПСС) получил поддержку 1115 избирателей. За руководителя Тулунского спортивно-технического клуба РО ДОСААФ по Иркутской области Николая Чумака («Родина») проголосовал 981 человек. Директор ООО Транспортно-строительный альянс «Галеон» Дмитрий Телешев («Гражданская Платформа») набрал 584 голоса.

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