Еще по двум жалобам в Приангарье облизбирком не усмотрел предвыборной агитации

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Избирательной комиссии Иркутской области 20 августа на двух рабочих группах рассмотрели еще по одному обращению по поводу агитации перед выборами в региональный парламент. В обоих случаях признаков такой деятельности не усмотрели.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, была рассмотрена жалоба, поступившая от гражданина Дмитрия Боярского. Он сообщал, что на сайте «Ирк.ру» размещено интервью с одним из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области. В материале рассказывается о перспективах развития Приангарья. По мнению заявителя, статья формирует у читателя положительное отношение к указанному кандидату в депутаты и носит агитационный характер. На основании этого автор жалобы просил принять меры «к пресечению противоправной агитационной деятельности и привлечению виновных лиц к ответственности».

Члены рабочей группы рассмотрели указанный материал, выслушали пояснения главного редактора сайта, признаков предвыборной агитации установлено не было. Заявителю отказали в удовлетворении жалобы.

В тот же день состоялось заседание рабочей группы по предварительному рассмотрению обращений о нарушении законов, жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц. Поводом для сбора рабочей группы стала жалоба члена окружной избирательной комиссии одномандатного округа №11 с правом совещательного голоса Светланы Дробот на бездействие Братской районной ТИК (на нее возложены полномочия окружного избиркома №11). Заявитель сообщала, что один из кандидатов, зарегистрированных по этому округу, распространяет незаконные агитационные материалы, поскольку не представил электронные образы этих материалов в окружную комиссию.

Члены рабочей группы запросили пояснения у Братской районной ТИК. Председатель теризбиркома Сергей Кузнецов сообщил, что поскольку законом жестко не регламентировано, как кандидаты должны представлять электронные образы печатных агитационных материалов (ПАМ), то в ТИК принимали их с флеш-накопителей, копируя на компьютер в теризбиркоме и передавая системному администратору для введения в ГАС «Выборы». Рабочая группа пришла к выводу, что комиссия действовала в рамках закона. Это решение было поддержано на заседании Избирательной комиссии Иркутской области, прошедшем 20 августа. Заявителю отказали в удовлетворении жалобы. Помимо этого, председателю Братской районной ТИК указали на необходимость рекомендовать кандидатам представлять электронные образы ПАМ на дисках, а в сопроводительных документах кандидаты должны указывать все представляемые в комиссию материалы.