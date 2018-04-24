Еще восемь человек подали заявки на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в ЗС Приангарья

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Еще восемь человек подали заявки на участие в качестве кандидатов в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Законодательное собрание Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ИРО партии, в пятницу, 20 апреля, пакет документов сдали четыре участника предварительного голосования. Это заместитель главного инженера Управления ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» Андрей Плешко (Нижнеудинская региональная группа областного избирательного округа), ведущий консультант отдела по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении аппарата областного парламента Анна Битарова (Иркутская районная группа региональная группа областного избирательного округа), гендиректор АО «УКС города Иркутска» Евгений Савченко (Иркутская №3 региональная группа областного избирательного округа), гендиректор ООО «Наливные полы Иркутск» Михаил Ягорь (Иркутская №2 региональная группа областного избирательного округа).

В понедельник, 23 апреля заявки подали еще четыре человека. Это первый заместитель генерального директора АО «Белореченское» Степан Франтенко (одномандатный избирательный округ № 14 и Усолье-Сибирской региональная группа областного избирательного округа), директор по инновационным технологиям АО «Белореченское» Николай Эльгерт (одномандатный избирательный округ № 14), начальник отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности АО «»Федеральная пассажирская кампания» Андрей Ющенко(одномандатный избирательный округ № 5 и Иркутская №5 региональная группа областного избирательного округа), директор по взаимодействию с государственными органами АО «Фармасинтез» Руслан Ким (одномандатный избирательный округ № 13).

По регламенту, решение о регистрации всех подавших заявки кандидатов принимается в течение пяти дней на очередном заседании оргкомитета.

Напомним, выдвижение кандидатов будет проходить со 2 апреля по 8 мая. Дебаты пройдут в период с 13 апреля по 27 мая во внерабочее время, агитационный период – до 2 июня. Единый день предварительного голосования – 3 июня 2018 года. На 23 апреля был зарегистрирован 41 участник предварительного голосования.