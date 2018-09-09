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10.09.2018

Евгений Бакуров от «Гражданской платформы» лидирует на выборах в ЗС Приангарья по округу №11

Братский район, Балаганский район, Усть-Удинский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №11 (Братский, Балаганский, Усть-Удинский районы) лидирует гендиректор ООО «АНГРИ» Евгений БакуровГражданская Платформа»), по предварительным данным, он набрал 6971 голос.

Вслед за ним по числу голосов идет исполнительный директор Благотворительного фонда «Сибирский характер» Александр ДубровинЕдиная Россия»), за которого проголосовали 5545 человек. Генеральный директор ООО «Панорама» Надежда Мещерякова (ЛДПР) замыкает тройку лидеров с 1740 голосами в копилке.

Кроме того, главный специалист АНО «Научно-исследовательский институт политической социологии» Кристина Кушнарева (КПСС), живущая в Ярославской области, получила поддержку 1336 избирателей. Технический директор ООО УК «Гидростроитель» Павел Щербаков («Справедливая Россия») набрал 1061 голос, индивидуальный предприниматель Сергей Букреев («Родина») – 427 голосов.

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