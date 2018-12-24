Евгений Корниенко уволился с поста руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко уволился по собственному желанию. Ведомство он возглавлял с июня 2016 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Исполняющим обязанности руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области с 25 декабря назначен Андрей Фоменко.

Андрей Фоменко с сентября 2016 года являлся первым заместителем руководителя службы по охране объектов культурного наследия. Он окончил Иркутский государственный университет, а также Байкальский государственный университет экономики и права.

До этого работал в коммерческих структурах, а также Законодательном собрании региона.