Евгений Рульков: уголовное преследование кандидатов КПРФ после выборов Заксобрания закончится

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное преследование кандидатов-коммунистов, а ныне уже депутатов в Законодательном собрании Иркутской области Виктора Кондрашова и Андрея Левченко после выборов закончится. Об этом 11 сентября на пресс-конференции заявил второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.

Напомним, не так давно возобновилось расследование уголовного дела в отношении сына губернатора Иркутской области, депутата Заксобрания Андрея Левченко. После выборов он сумел сохранить за собой кресло парламентария.

Кроме того, незадолго до дня голосования в региональном правительстве произошла выемка документов. В этом деле фигурирует заместитель председателя правительства Виктор Кондрашов, который был также кандидатом в ЗС. Позже в отношении политика возбудили уголовное дело. Виктор Кондрашов одержал победу по округу № 5.

По факту охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко на медведя в берлоге правоохранительные органы также ведут разбирательство.

– Думаем, к выборам главы региона в 2020 году «Единая Россия» сможет отыскать родственников убитого медведя, – иронизирует Сергей Бренюк, прошедший в парламент по общеобластному списку.

Коммунисты также прокомментировали тот факт, что Евгений Сарсенбаев, ставший депутатом по округу № 7, от избирательной комиссии скрыл информацию о своей судимости.

– Судимость снята, здесь и обсуждать нечего. Нет смысла говорить вообще об этих уголовных делах, – добавил Евгений Рульков.