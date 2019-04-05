Евгений Стекачев первым из действующих депутатов думы Иркутска заявился на праймериз «Единой России»

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска шестого созыва, член регионального политсовета «Единой России» Евгений Стекачев подал документы для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты гордумы.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, Евгений Стекачев стал первым из действующих депутатов, подавших документы на участие в праймериз. Он планирует выдвигаться в следующий созыв от «Единой России» по избирательному округу №28.

– В партию я вступил больше 10 лет назад, еще в 2008 году. Помню, в то время желающих выдвинуться от «Единой России» были десятки, сотни, и сейчас те люди, кто в свое время приходил в «Единую Россию», чтобы благополучно избраться, перебегают в другие партии. Не считаю это мужским поступком по отношению, прежде всего, к избирателям. Эффективность депутата зависит от человека, а не конкретно от партии. Для меня эти вещи очевидны, и своих решений я не меняю, сохраняю свои политические взгляды и партийную принадлежность. Мое желание пройти в следующий созыв основано на доверии избирателей, – отметил Евгений Стекачев.

Фото пресс-службы ИРО ВПП ЕР

На очередном заседании организационный комитет рассмотрит вопрос о регистрации Евгения Стекачева.

Напомним, единый день предварительного голосования пройдет в Иркутской области 26 мая 2019 года. Прием документов продолжится до 30 апреля.