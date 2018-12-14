Евгений Стекачев в День Конституции РФ провел прием граждан

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев провел прием граждан, традиционно приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба думы, прием прошел в депутатском центре региональной общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области. Жители обратились за помощью в трудоустройстве, организации и проведении различных мероприятий, обустройстве уличного освещения.

Одна из жительниц рассказала, что возле ее дома и по дороге на остановку общественного транспорта нет уличных фонарей, и попросила оказать содействие в их установке. Евгений Стекачев заверил женщину, что ее обращение будет передано в комитет городского обустройства. Кроме того, иркутянка отметила, что дому нужна отмостка, чтобы защитить фундамент. Это обращение также принято в работу.

Для музея оружия, расположенного на ул. Седова, 33а, его руководитель попросил найти подходящее помещение площадью около 200 квадратных метров, чтобы сделать из коллекции полноценную экспозицию. В комитет по управлению муниципальным имуществом будет направлен запрос.

Одна из жительниц деревянного многоквартирного дома на ул. Сарафановской попросила помощи с организацией процедуры признания дома ветхим и подлежащим сносу. Его жильцы не успели вовремя организовать экспертизу, когда проводились работы по освобождению площадки под строительство детского сада на ул. Зимней. При этом другие деревянные дома, расположенные рядом, были расселены в установленном порядке.

По личным вопросам обратились еще два человека.

Напомним, депутаты думы города Иркутска – члены фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» один раз в квартал проводят прием в РОП председателя ВПП «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области. В 2018 году проведена неделя приема граждан во всех региональных общественных приемных председателя партии и местных общественных приемных.

Приемы избирателей, работа по наказам жителей являются приоритетом в работе депутатов думы. График приема избирателей депутатов публикуется на официальном сайте думы Иркутска и на информационном стенде в думе города.