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27.12.2018

ФАС заявила о препятствовании проверкам со стороны сотрудников правительства Иркутской области

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - ФАС заподозрила сотрудников правительства Иркутской области, ООО «Новапорт» и ООО «АЕОН» в воспрепятствовании проведению проверок в рамках расследования дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства при реализации проекта строительства нового терминала аэропорта «Иркутск». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– ООО «Новапорт» и ООО «АЕОН» отключили серверы, на которых находятся документы, осмотр которых необходим для проведения проверки, сотрудников антимонопольного ведомства не допускают в кабинет заместителя губернатора Иркутской области – руководителя аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Дмитрия Чернышова, – отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что ФАС России возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, правительством региона и рядом других структур. Речь идёт о выборе инвестора для строительства нового терминала иркутского аэропорта. Дело возбуждено также в отношении АО «Рампорт Аэро», ООО ИК «Аеон», ООО «Новапорт», ООО «Система Управления», ООО «Рампорт Безопасность» и АО «Международный аэропорт Иркутск».

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