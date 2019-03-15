|Политика
|15.03.2019
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Федеральные СМИ о политике КПРФ, Павле Грудинине и кадровом составе партии на предвыборном цикле 2019
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Российская Фелерация, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В СМИ активно обсуждается информация о кандидатах от КПРФ на выборы в различных регионах в Единый день голосования в 2019 году.
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Каковы шансы?
Казалось бы, беспокоиться одной из старейших парламентских партий не о чем: эксперты уверены, что шансы у коммунистов есть. Но, по мнению политологов, с каждым избирательным циклом они становятся все более призрачными, поскольку в последнее время россияне голосуют за «красных», скорее, по инерции - из уважения к былым достижениям. Многие еще помнят триумф КПРФ в середине 90-х, когда на президентских выборах Геннадий Зюганов чуть не обошел Бориса Ельцина. На тот момент компартия являлась реальной оппозиционной силой, а в ее рядах было немало харизматичных деятелей, людей дела, а не слова. С тех пор многое изменилось. Сейчас, полагают аналитики, КПРФ может грозить системный кризис. «Он вызван присутствием в рядах «красных» большого количества функционеров, чья жизненная позиция диссонирует с декларируемыми идеалами коммунистов, и представителей бизнеса», - утверждает директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Наличие политических "Остапов Бендеров" и предпринимателей в рядах оппозиционной партии - явление в наше время обычное. «Но если ЛДПР это исторически сходило с рук, то КПРФ в этом плане старалась соблюдать рамки приличий и акцентировала на этом внимание своего электората, - говорит Данилин. - И если раньше избрание в Госдуму от КПРФ коммерсантов типа Владимира Семаго или креатуры «ЮКОСа» Алексея Кондаурова было исключением из правил, то теперь дело обстоит с точностью до наоборот. Сегодня среди «красных» множество предпринимателей, как крупных вроде думских депутатов Вахи Агаева или Анатолия Бифова, так и калибром поменьше, которых в органах власти в регионах и не сосчитаешь. Наивным было бы думать, что люди капитала пришли в КПРФ бороться за светлое коммунистическое будущее».
Когда началась "перезагрузка"?
Главный вопрос, которым сегодня задаются политологи: как случилось и в какой момент КПРФ начала отходить от собственной идеологической платформы, выдвигая на ответственные посты кандидатов с небезупречной биографией? Перелом, считают эксперты, случился после 2010-х годов. При этом, объясняет Павел Данилин, «руководство КПРФ, несмотря на достаточное количество сигналов, долгое время должным образом на них не реагировало». Политолог напомнил, как в 2014 году экс-депутат Госдумы от КПРФ Константин Ширшов был приговорен к пяти годам колонии за попытку продажи места в парламенте за 7,5 млн евро. «В том же 2014 году депутата Госдумы от КПРФ Николая Паршина обвиняли в мошенничестве и подозревали в торговле местами в партийных списках», - отметил Данилин. Он считает, что уже тогда коммунисты могли сделать выводы и провести внутреннюю чистку. Но в 2015-2016 гг. за мошенничество были осуждены на десять и шесть лет соответственно экс-мэр Бердска Илья Потапов и бывший алтайский депутат Александр Мастинин. Ну и как не вспомнить подавшегося в бега и убитого в 2017 году на Украине депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, осужденного за рейдерский захват зданий в Москве.
Сегодня «красных» продолжает преследовать наследие прошлого. При этом новые лица вроде как призваны публично проиллюстрировать начинающуюся перезагрузку КПРФ. Но справляются ли они с этой миссией?
О кадрах
Своим последним большим достижением коммунисты считают избрание первого секретаря хакасского регионального отделения КПРФ Валентина Коновалова на пост губернатора Хакасии в 2018 году. «С приходом руководителя-коммуниста многие жители республики связывали надежды на улучшение качества жизни, - говорит профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. - Но губернатор от КПРФ пока их не оправдывает. Сказывается отсутствие управленческого опыта и профессиональной команды. Кроме того, практически сразу назначение Коновалова омрачила история с премиями. Во время избирательной гонки он обещал сократить расходы на содержание чиновников, а как только стал губернатором, выплатил своим приближенным бонусы в размере 500% зарплаты».
Общественные дискуссии развернулись и вокруг хорошо известной в Приангарье фигуры - первого секретаря иркутского обкома КПРФ, губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По мнению Матвейчева, Левченко - коммунист «старой закалки», но и он оказался бессилен в выборе между возвышенными идеалами КПРФ и земными реалиями капиталистического времени.
Еще один выдвиженец КПРФ - экс-кандидат в президенты, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин - недавно лишился мандата депутата городского поселения Видное подмосковного Ленинского района на основании представления Видновской городской прокуратуры. В надзорном органе выяснили, что Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении белизским офшором Bontro LTD, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Ранее директор совхоза был снят с должности председателя Совета депутатов Видного. Причиной стало сокращение Грудининым финансирования городских социальных программ поддержки малоимущих, а также спорта. Больше всего пострадали ветераны ВОВ, которым на 37,5% урезали компенсации на оплату ЖКХ. За снятие Грудинина с должности проголосовали даже местные коммунисты. Как рассказал депутат Дмитрий Ерохин, пришедший в видновский Совет депутатов в команде Грудинина, решение об отстранении предпринимателя было принято в связи с тем, что «он не смог организовать работу совета в должном направлении», сосредоточившись на политике и борьбе с местной администрацией.
«Выдвижение Павла Грудинина на пост президента страны стало самой большой ошибкой КПРФ», - говорит Матвейчев. Политолог ссылается на избирательную кампанию, в ходе которой выяснилось, что Грудинин является основным собственником ЗАО «Совхоз имени Ленина»: в 90-х завладел земельными участками рядовых работников, а позже разбогател на продаже земли под коммерческую застройку. «На момент регистрации кандидатом в президенты у директора совхоза имелись незакрытые счета в иностранных банках, на которых хранились деньги на сумму 55 млн рублей, ценные бумаги на 7,4 млрд рублей, а также 5,5 кг золота. Сегодня с Грудининым судятся пайщики родного совхоза, требуя 2 млрд рублей компенсации за проданные земельные участки. А сам экс-кандидат от коммунистов судится с журналистами», - перечисляет политолог Матвейчев.
Многие склонны объяснять столь странную политику компартии не столько кадровым голодом, сколько ее псевдо-оппозиционной сутью. По мнению Олега Матвейчева, «в эту роль партия основательно вжилась, она ее устраивает. Иначе и кадровая политика была бы другой, а выхлоп от инициатив был бы заметен на практике, а не на словах». Вряд ли опытный политик Геннадий Зюганов не замечает «разброда и шатания» в своих собственных рядах. Но КПРФ вместо партийных реформ предпочитает защищать своих выдвиженцев. В такой ситуации компартия рискует оказаться жертвой собственной системы круговой поруки, предупреждают политологи. Из-за ставленников, которых она защищает и с которыми, по большей части, связана экономическими интересами, партия рискует потерять большую часть своего электората.
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