Фонд Андрея Чернышева организовал мастер-класс для юных журналистов Братска

Братск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По приглашению Благотворительного фонда депутата Госдумы (фракция «Единая Россия») Андрея Чернышева «Сибирский Характер» известный иркутский журналист Давид Азизов приехал в Братск, чтобы рассказать участникам школьных СМИ секреты подготовки информационного материала для телевидения. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

В Центре развития образования на мастер-класс под названием «Пять шагов к успешному материалу» собрались около 100 детей и их педагогов. Как отметили руководители школьных редакций, дети получили много полезной информации и, главное, практических советов. Ведущему мастер-класса было задано множество вопросов, автору лучшего от фонда «Сибирский Характер» вручили фотокнигу «Братск. Семейный альбом».

Фонд Андрея Чернышева помогает администрации Братска и местному отделению «Союза журналистов России» развивать творческие способности юных братчан. На счету благотворительной организации – поддержка конкурса журналистских работ и фестиваля детских СМИ Братска.

– Сегодня мы предоставили возможность талантливым мальчишкам и девчонкам узнать еще больше о будущей профессии. Мы надеемся, что для ребят увлечение журналистикой станет смыслом жизни. Фонд «Сибирский Характер» продолжит поддержку этой образовательной программы. В скором будущем мы объявим очередной конкурс творческих работ и проведем уже четвертый фестиваль детских СМИ Братска, – сказал Андрей Чернышев.

Организаторы мероприятия поблагодарили Давида Азизова за содержательный мастер-класс. От ребят и их наставников были получены самые положительные отзывы.