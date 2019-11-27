Фонд Андрея Чернышева организует театральные каникулы для детей Братского района

Братский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках социального проекта «Театральные каникулы детям сельских территорий «Театр дарит доброту» более 1 тысячи детей посетят спектакль об этикете. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

В администрации Братского района было подписано партнерское соглашение в рамках реализации социального проекта «Театральные каникулы детям сельских территорий «Театр дарит доброту». Подписи под документом поставили исполнительный директор фонда «Сибирский Характер», член Братского местного политсовета «Единой России» Александр Дубровин и мэр района Алексей Баловнев.

Социальная инициатива фонда депутата Государственной Думы, регионального координатора партпроекта «Культура малой Родины» Андрея Чернышёва была, удостоена президентского гранта. Порядка полумиллиона рублей направят на организацию гастролей Братского драматического театра в поселения района.

– Более 1000 детей увидят спектакль «Что такое этикет?» и станут слушателями экспресс-курсов по правилам этикета. Участники театральных коллективов поселений Братского района пройдут обучение актерскому мастерству, – рассказал Андрей Чернышёв.

Во время зимних каникул при поддержке администрации района будет организован гастрольный тур в Вихоревку, Добчур, Илир, Калтук, Ключи-Булак, Кузнецовку, Кобляково, Озерный, Прибрежный, Покосное и Тангуй.

Напомним, что благодаря работе фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер» в поселениях Братского района открыты социально-игровые комнаты, обновлена материально-техническая база и фонды библиотек.