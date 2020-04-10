Фракция КПРФ в Заксобрании подготовила запрос правительству Иркутской области о растущем госдолге

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области направит на имя врио губернатора запрос о причинах роста государственного долга региона и о прогнозе показателей областного бюджета. Соответствующее постановление было подготовлено фракцией КПРФ и принято большинством голосов на сессии. Как сообщает пресс-служба КПРФ, депутаты фракции в тексте запроса выразили обеспокоенность тем, что за несколько месяцев госдолг Иркутской области вырос с 11,9 миллиардов рублей до 20,4 миллиардов рублей, а также низкой собираемостью налогов и сборов в 2020 году, влиянием пандемии коронавируса и снижением цен на энергоносители. В своём запросе они сформулировали ряд вопросов о прогнозных показателях областного бюджета, причинах роста госдолга, о федеральных поступлениях и участии в федеральных программах в 2020 году и др. Телеинформ публикует текст парламентского запроса: Фракция КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области глубоко переживает поразившую весь мир и субъекты Российской Федерации пандемию коронавируса. К большому сожалению, оптимизация здравоохранения привела к ликвидации больниц и поликлиник, сокращению квалифицированного персонала, обеспечению медицинским оборудованием и лекарственными препаратами по остаточному принципу. Во многом, в том числе и по этим причинам, Иркутская область также оказалась неподготовленной к пандемии коронавируса. Недостаточное количество учреждений здравоохранения, укомплектованность их медицинским персоналом, низкая заработная плата, недостаточное количество коечного фонда. Отсутствие в достаточном количестве медицинских масок, перчаток, специальной одежды, аппаратов ИВЛ отрицательно сказываются на борьбе с коронавирусом. Вместе с тем, наряду с принимаемыми мерами, мы обращаем Ваше внимание на необходимость достоверного и профессионального анализа реальной эпидемиологической и экономической ситуации в Иркутской области. Нельзя допустить, чтобы из-за вынужденного простоя пострадали малообеспеченные люди, самозанятые граждане, участники малого и среднего предпринимательства. Для всех них утрата работы, потеря дохода может лишить их средств к существованию, стать критической и драматической для своей судьбы и семьи. Чтобы смягчить социальные последствия распространения коронавируса, требуется срочно принять исчерпывающий комплекс социально-экономических мер на региональном уровне и направить на эти цели необходимые финансовые средства. Для решения этой важнейшей социально значимой и первостепенной задачи в современных условиях необходимы серьёзные денежные средства и финансовые вливания как из средств федерального бюджета, так и областного бюджета. В 2019 году для этого были серьёзные финансовые возможности: В период с 2016 по 2019 год бюджет Иркутской области серьёзно укрепился. Государственный долг к 1 декабря 2019 года снизился и составил 11 миллиардов рублей. Однако по информации, представленной правительством Иркутской области, государственный долг Иркутской области на 1 март 2020 года составил более 20,4 млрд. рублей, необоснованно увеличившись более чем на 9 млрд. рублей. По информации, размещённой на официальный ресурсах правительства Иркутской области, из заявлений официальных лиц резко ухудшилась собираемость налогов и сборов, что может стать главным препятствием на пути к решению острых социально-экономических проблем уже в 2020 году. В этой связи просим Вас профессионально и обоснованно ответить на ряд вопросов депутатов Законодательного собрания Иркутской области. 1. В каких параметрах по вашим расчётам будет сформирован бюджет Иркутской области по доходам и расходам на 2021 год и плановый период 2022/2023 годы? Если по расчётам будет запланировано снижение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, просим привести конкретные цифры и объяснить причины такого снижения. 2.В связи с чем государственный долг Иркутской области в период с 13 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года увеличился с 11 миллиардов до 20,4 миллиардов рублей. Каковы прогнозные оценки по снижению государственного долга в Иркутской области в 2020 году? До каких показателей? 3.Какие прогнозные оценки социально-экономического развития Иркутской области будут установлены в Иркутской области по оказанию помощи социально незащищённым слоям населения, связанных с трудоустройством людей, оказавшихся без работы? В этой связи в каком объёме планируется помощь из средств федерального бюджета в 2020-м году? Как она будет распределена? Просим привести конкретные цифры по безработице, по созданию новых рабочих мест, по количеству трудоустроенных, по выплате пособий по безработице? 4.В каком объёме поступит финансовая помощь на решение социально-экономических задач из федерального бюджета Российской Федерации в 2020 году? В этой связи какая будет установлена средняя заработная плата в Иркутской области? Каким будут энерготарифы для населения и предприятий? Какие новые социальные объекты будут построены? В каком объёме финансовая помощь и поддержка будет оказана муниципалитетам? 5.В каком объёме будут сформирован резервный фонд Иркутской области на 2020-й год? 6.Какое влияние изменение мировых цен окажет на товары, услуги и экспортное сырьё, поступающее на зарубежные рынки сбыта? Как это отразится на формировании бюджета Иркутской области? Просим привести прогнозные показатели в конкретных цифрах. 7.Какое количество иностранных рабочих будет привлечено в Иркутскую область в 2020 году? 8.В каких государственных программах (название и количество) на условиях софинансирования будет участвовать Иркутская область в 2020, 2021 и 2022 годах? 9.Какие меры будут приняты в Иркутской области в 2020 году для стабилизации обстановки, для пополнения бюджета, в каких параметрах? Большинство вопросом, заданных депутатами фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Законодательном Собрании Иркутской области связано с ухудшением прогнозных оценок и влиянием пандемии коронавируса, снижением цен на энергоносители, резким увеличением (практически в два раза) Государственного долга Иркутской области, низкой собираемостью налогов и сборов в 2020 году? С уважением, депутаты Законодательного собрания Иркутской области: Андрей Маслов, Анатолий Обухов, Сергей Бренюк, Антон Романов, Валерий Хайдуков, Ольга Носенко, Светлана Шевченко, Денис Шершнев, Александр Белов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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