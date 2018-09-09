Галина Середкина от КПРФ обходит на выборах в ЗС Приангарья Руслана Кима и Анастасию Егорову

Иркутский район, Ольхонский район, Слюдянский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №13 (Иркутский, Ольхонский, Слюдянский районы), по предварительным данным, лидирует директор Иркутского регионального колледжа педагогического образования» Галина Кудрявцева (КПРФ) – 10684 голосов.

На втором месте директор по взаимодействию с государственными органами АО «Фармасинтез» Руслан Ким («Единая Россия»), за него проголосовали 9107 человек. На третьем – индивидуальный предприниматель Анастасия Егорова («Гражданская Платформа») – 4549 голосов.

Помощник депутата Государственной думы Андрей Духовников (ЛДПР) набрал 2516 голосов. Бухгалтер ИП «Козаченко Роман Куприянович» Юлия Перова («Справедливая Россия») получила поддержку 1100 избирателей. У индивидуальных предпринимателей Юлии Каргопольцевой («Родина») и Анны Лопатенко (КПСС) – по 375 и 573 голоса соответственно.