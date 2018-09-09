ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
10.09.2018

Галина Середкина от КПРФ обходит на выборах в ЗС Приангарья Руслана Кима и Анастасию Егорову

Иркутский район, Ольхонский район, Слюдянский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №13 (Иркутский, Ольхонский, Слюдянский районы), по предварительным данным, лидирует директор Иркутского регионального колледжа педагогического образования» Галина Кудрявцева (КПРФ) – 10684 голосов.

На втором месте директор по взаимодействию с государственными органами АО «Фармасинтез» Руслан КимЕдиная Россия»), за него проголосовали 9107 человек. На третьем – индивидуальный предприниматель Анастасия ЕгороваГражданская Платформа») – 4549 голосов.

Помощник депутата Государственной думы Андрей Духовников (ЛДПР) набрал 2516 голосов. Бухгалтер ИП «Козаченко Роман Куприянович» Юлия Перова («Справедливая Россия») получила поддержку 1100 избирателей. У индивидуальных предпринимателей Юлии Каргопольцевой («Родина») и Анны Лопатенко (КПСС) – по 375 и 573 голоса соответственно.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске