Гендиректор «Содружества ЖКХ» Михаил Дамешек поучаствует в праймериз ЕР перед выборами в думу Иркутска

Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Генеральный директор СРО «Межрегиональная ассоциация управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Бурятии «Содружество ЖКХ», член партии «Единая Россия» Михаил Дамешек подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует выдвижение в думу Иркутска по избирательному округу №11.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, Михаил Дамешек настроен одержать победу в предварительном голосовании, чтобы в дальнейшем достойно представить партию на выборах в думу Иркутска.

– Иду на предварительное голосование, потому что это открытый процесс, который позволяет каждому жителю еще до процедуры выборов высказать свое волеизъявление, реализовать свое право выбора кандидата. Надеюсь на победу в предварительном голосовании и на выборах, – отметил он.

На очередном заседании организационный комитет рассмотрит вопрос о регистрации Михаила Дамешека кандидатом для участия в предварительном голосовании.

Напомним, единый день предварительного голосования пройдет в Иркутской области 26 мая. Прием документов продолжится до 30 апреля.