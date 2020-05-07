Гендиректором Корпорации развития Иркутской области стал Александр Лаутин

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Генеральным директором Корпорации развития Иркутской области стал Александр Лаутин. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Напомним, в январе 2020 года с поста директора КРИО ушел депутат Законодательного собрания Иркутской области, экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов. На пост руководителя корпорации он был назначен в январе 2019 года.

После ухода Виктора Кондрашова гендиректором КРИО стал Артем Романчугов. Ранее он работал исполнительным директором «Лаборатории цифровых технологий проектирования». Сейчас вместо него пост занял Александр Лаутин, который раньше возглавлял ОАО «Усольмаш».