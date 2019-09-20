Геннадий Осодоев покинул пост депутата ЗС Иркутской области ради кресла мэра Эхирит-Булагатского района

Иркутская область, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области Геннадий Осодоев досрочно сложил свои полномочия в связи с избранием на пост мэра Эхирит-Булагатского района. На сессии 18 сентября парламентарии поддержали его решение.

Напомним, выборы мэра Эхирит-Булагатского района проходили в единый день голосования 8 сентября. Геннадий Осодоев участвовал в них как самовыдвиженец.

Предварительно его место в Заксобрании теперь перейдет следующему по списку – Анатолию Аблову. После него идет еще один человек. Если оба откажутся от мандата, то он перейдет региональной группе в списке «Единой России», которая ранее не участвовала в распределении портфелей в ЗС. В думе Иркутска Анатолий Аблов представлял интересы избирательного округа №24. В состав седьмого созыва он не баллотировался.