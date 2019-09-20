|Политика
|18.09.2019
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Геннадий Осодоев покинул пост депутата ЗС Иркутской области ради кресла мэра Эхирит-Булагатского района
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Иркутская область, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области Геннадий Осодоев досрочно сложил свои полномочия в связи с избранием на пост мэра Эхирит-Булагатского района. На сессии 18 сентября парламентарии поддержали его решение.
Напомним, выборы мэра Эхирит-Булагатского района проходили в единый день голосования 8 сентября. Геннадий Осодоев участвовал в них как самовыдвиженец.
Предварительно его место в Заксобрании теперь перейдет следующему по списку – Анатолию Аблову. После него идет еще один человек. Если оба откажутся от мандата, то он перейдет региональной группе в списке «Единой России», которая ранее не участвовала в распределении портфелей в ЗС. В думе Иркутска Анатолий Аблов представлял интересы избирательного округа №24. В состав седьмого созыва он не баллотировался.
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