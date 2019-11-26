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27.11.2019

Генсек «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выдвинет своих кандидатов по каждому избирательному округу

Москва, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» на предстоящих выборах будет выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами, пишет пресс-служба ЕР.

– «Единая Россия» будет выдвигать кандидатов везде. Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что «Единая Россия» не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться, – подчеркнул Андрей Турчак.

В то же время «Единая Россия» готова договариваться с самовыдвиженцами об их вхождении во фракции «Единой России» в парламентах разного уровня.

– Мы в поствыборной ситуации готовы договариваться, и мы этим сейчас занимаемся по итогам Единого дня голосования. Они могут избраться как самовыдвиженцы и войти во фракцию, – пояснил секретарь Генсовета партии.

Ранее Андрей Турчак заявлял, что «целью «Единой России» на выборах в Государственную Думу в 2021 году станет получение больше 301 мандата. Такой результат позволит партии получить конституционное большинство в нижней палате парламента восьмого созыва.

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