Герман Греф считает, что президент максимально смягчил пенсионные изменения

Москва, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Повышение пенсионного возраста – единственно возможный путь обеспечения достойных пенсий в РФ в долгосрочной перспективе, и озвученные президентом корректировки законопроекта являются максимально возможным смягчением изменений, считает глава Сбербанка Герман Греф, сообщают РИА «Новости» . – Даже при цене на нефть, которая есть сегодня, и относительно благоприятных макроэкономических условиях, мы с большим трудом можем наполнять нашу пенсионную систему. А дальше соотношение работающих и пенсионеров резко увеличивается – на каждого работающего примерно в полтора раза увеличивается нагрузка, и мы стоим перед необходимостью либо увеличивать налоги на фонд оплаты труда,… но это приводит к черной занятости, к тому, что еще больше падают доходы фонда медстраха, соцстраха, пенсионного фонда, – сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24». – Нам нельзя возвращаться в те времена, когда зарплаты в конвертах платились и люди оставались абсолютно незащищенными. И другого пути, честно сказать, кроме как повышение пенсионного возраста и решение долгосрочных проблем повышения пенсий, я не вижу, – подытожил глава Сбербанка. Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в среду в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Его предложения будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму. – Те вещи, которые озвучил президент в части корректировки пенсионной реформы, я считаю, что это максимальный компромисс, на который можно было решиться…. Я вижу эту проблему с точки зрения клиента, не с точки зрения бюджета. С точки зрения клиента, как мне кажется, нам стыдно иметь такую пенсионную систему, которую мы имеем сегодня с точки зрения соотношения, того что называется коэффициентом замещения, соотношения средней пенсии и средней заработной платы, это должно быть повышено, – добавил Герман Греф. Путин в своем обращении к россиянам заявил, что главная цель изменений – стабильность и устойчивость пенсионной системы. По словам президента, откладывать их больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям. Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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