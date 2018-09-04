Глава ФоРГО после телеобращения Путина прогнозирует спад интереса к пенсионному референдуму

Москва, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Президент России Владимир Путин, обратившись напрямую к населению, ответил на запрос общества по чрезвычайно важной пенсионной теме, протестные настроения ослабнут, но оппозиция продолжит на этой теме спекулировать. Такое мнение высказал руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), близкий к Кремлю эксперт Константин Костин.

– Путин – самый популярный политик, у него самый высокий уровень доверия. Очевиден запрос общества на разговор, желание услышать мнение национального лидера, человека, которому они доверяют по чувствительной для них теме. Президент отреагировал на этот запрос, – сказал Константин Костин «Интерфаксу».

По его словам, глава государства дал откровенные и развернутые ответы на вопросы, волнующие людей: почему именно сейчас необходимы изменения в пенсионном законодательстве, нельзя ли было подождать, были ли другие варианты.

Эксперт назвал важными предложения Владимира Путина, касающиеся снижения планки пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, отдельные льготы для матерей, для ряда профессиональных и этнических групп, людей, занятых на вредных производствах. По мнению Константина Костина, в общегосударственном подходе значимыми представляются предложения главы государства о введении понятия предпенсионного возраста на 10 лет, то есть на весь переходный период.

– Это важно, поскольку с наступлением пенсии люди получали определенные льготы. Путин предложил эти льготы сохранить на весь переходный период. Кроме того, жестко поставлен вопрос об обеспечении гарантий занятости людей предпенсионного возраста, – сказал эксперт.

Константин Костин предположил, что после обращения Владимира Путина интерес к инициированному несколькими группами референдуму по пенсионному вопросу спадет.

– Учитывая то место, которое занимает Путин в политической системе России, и после его откровенного разговора с народом протестная активность по этому вопросу пойдет на спад, – сказал Константин Костин.