Глава Минимущества Иркутской области Владислав Сухорученко ушел в отставку

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко 19 декабря ушел в отставку. Об этом стало известно Телеинформу.

Между тем, напомним, некоторые чиновники из команды экс-губернатора Сергея Левченко сохранят свои должности, как минимум, до сентября 2020 года, как, например, председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Вместе с тем состав нового правительства будет обнародован 23 декабря. По словам врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева, «кандидатуры лиц, замещавших соответствующие должности, к которым есть вопросы со стороны правоохранительных органов, рассматриваться не будут».