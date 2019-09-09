Глава облизбиркома – о явке на выборах в думу Иркутска

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в думу Иркутска в этом году на 8% превысила показатель, зафиксированный по итогам голосования в 2014 году. На это могло повлиять несколько факторов, заявил глава облизбиркома Илья Дмитриев на пресс-конференции 9 сентября.

– Когда дума избиралась в 2014 году закона о том, что мэр выбирается из числа депутатов, не было. Когда выборы [в думу] были объявлены, мэр избирался народно и я, допустим, не знал на тот момент, что будет принято такое решение. Мне кажется, тот факт, что сейчас мэр избирается из состава думы, несколько увеличивает ценность депутатских мандатов, – считает Илья Дмитриев.

Также есть вероятность, говорит он, что на явку повлияло большее количество кандидатов, зарегистрированных на выборы, чем их было пять лет назад.

– Возможно, что сами кандидаты вызвали интерес у избирателей, и они пришли на участки. Может, и погода повлияла. Обстоятельств, сами понимаете, может быть много, – прокомментировал глава облизбиркома.

Напомним, явка на выборах в думу Иркутска седьмого созыва составила 26,19%. На выборах в 2014 году она равнялась 18,33%. Кстати, нынешний состав думы, по предварительным данным, оказался разношёрстным.