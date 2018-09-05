Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал изменения в российской пенсионной системе

Москва, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Сбербанка Герман Греф считает, что только изменения в российской пенсионной системе смогут обеспечить достойный уровень жизни пожилых людей. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24». – Сегодня поддержка этой реформы – не самая популярная история в нашей стране. Но, на мой взгляд, все люди, которые называют себя ответственными за будущее своей страны, должны честно посмотреть правде в лицо и сказать, что иного способа поддержания достойного уровня жизни людей старших поколений у нас нет, – подчеркнул Герман Греф. По его словам, Сбербанк принял решение «создавать специальные условия для привлечения людей пенсионного возраста к нам и не увольнения людей пенсионного возраста». В качестве одной из мер по поддержке людей пенсионного и предпенсионного возраста он отметил привлечение лиц этой категории на работу в банк, в том числе в качестве коучей. – Я уговариваю людей не уходить на пенсию, потому что женщины в 55 или мужчины в 60 – это самый расцвет профессиональных знаний. Даже если человек не соглашается остаться на работе в прежнем режиме, мы предлагаем условия, что называется, частичной занятости, занятости через удаленное рабочее место. Или, в конце концов, у нас есть такая категория людей как коучи – мы их используем как людей, которые помогают передавать профессиональные знания более молодым, – пояснил он. Страховые инициативы Сбербанка Сбербанк России готовит ряд финансовых и страховых инициатив для поддержки российских пенсионеров, сообщил Герман Греф, передаёт ТАСС . – В рамках предложений президента мы готовим ряд инициатив по тому, как мы можем поддержать страховой линейкой, созданием особых финансовых продуктов, людей пожилого возраста, – заявил он. Греф подчеркнул, что Сбербанк уже два года работает «над проектом создания государственно-частного партнерства по созданию сети домов для пожилых людей». По его словам, такие дома должны представлять собой "высококлассные учреждения, в которых людям предоставляют высочайший уровень обслуживания, реализацию их интересов, возможность общения, первичную медицинскую помощь". В настоящее время Сбербанк совместно с государством работает над созданием условий, при которых бизнес мог бы инвестировать в подобные проекты. Вторая инициатива – страховая поддержка пенсионеров, выплачивающих ипотеку. На данный момент «порядка 2% ипотечных кредитов выдается людям старше 60 лет, а 20% ипотечных заемщиков гасят наши кредиты в возрасте старше 60 лет», – сообщил Герман Греф. Кроме того, глава Сбербанка заявил о готовности совместно с Корпоративным университетом Сбербанка разработать программы переквалификации людей пожилого возраста, специальность которых оказалась на рынке невостребованной. Изменение пенсионного законодательства Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста у женщин до 63 лет и у мужчин до 65 лет (сейчас возраст выхода на пенсию – 55 и 60 лет соответственно). Повышать возраст планировалось поэтапно – с 2019 по 2034 год. В результате, по расчетам правительства, пенсии неработающих пенсионеров будут расти в среднем на 1 тыс. рублей в год. Президент России Владимир Путин 29 августа в телеобращении к россиянам предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин – на уровне 65 лет. Он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Глава государства предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей и выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию. Второе чтение законопроекта состоится осенью. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

пенсионная реформа

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