Глава села Утулик в Слюдянском районе сложил полномочия

Слюдянский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще одна муниципальная кампания пройдет в Иркутской области в марте. В связи со сложением полномочий по состоянию здоровья прежним главой села Утулик Слюдянского района Андреем Полоротовым дума муниципалитета назначит досрочные выборы.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, ожидается, что голосование пройдет 22 марта 2020 года. Сроки избирательных действий на этих выборах сократят на одну треть.

Также на март запланированы выборы глав МО «Хохорск» (Боханский район), «Баяндай» (Баяндаевский район) и «Голоустненское» (Иркутский район), пяти депутатов думы Тулюшского МО (Куйтунский район). Кроме того, в связи с изменением статуса муниципалитетов будут избираться органы местного самоуправления в Большом Луге Шелеховского района, Балаганске и Усть-Уде.