Главаой Аносовского МО Усть-Удинского района избрана Ольга Яхина

Усть-Удинский район, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Досрочные выборы главы Аносовского муниципального образования Усть-Удинского района состоялись вчера, 16 сентября. Организацией голосования занимались две участковые комиссии.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, в выборах приняли участие 47,45% избирателей. Главой избрана самовыдвиженец Ольга Яхина, за нее проголосовал 171 человек (79,9%). Еще три кандидата набрали от трех до 18 голосов, один претендент вообще не получил поддержки избирателей.

Напомним, 30 сентября в Иркутской области должны пройти еще три кампании: по выборам депутатов думы МО «Хареты» (Нукутский район), депутатов дум МО «Алужинское» и «Кулункунское» (Эхирит-Булагатский район).

Кроме того, в связи с преобразованием Наратайского и Новотельбинского муниципальных образований (МО) в один муниципалитет Куйтунская территориальная избирательная комиссия прияла решение о назначении выборов депутатов думы и главы нового МО, которые должны пройти 25 ноября.

Избирательная комиссия Иркутской области на своем заседании 14 сентября приняла постановление о выделении средств на эти выборы из областного бюджета. Всего на выборы главы и думы Новотельбинского МО решено направить 261,9 тысячи рублей. Избирательная кампания началась 5 сентября. Период выдвижения кандидатов завершится 10 октября. Жителям новообразованного муниципалитета предстоит избирать семь депутатов думы и главу МО.