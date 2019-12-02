Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главы спортивных федераций Иркутской области направили Владимиру Путину письмо в поддержку Сергея Левченко. Текст обращения опубликован в газете «Наша Сибскана». В письме сказано, что с октября 2015 по октябрь 2019 года, когда регионом руководит Сергей Левченко, проведена значительная работа по развитию физической культуры и спорта на средства областного и федерального бюджетов. Финансирование программы «Развитие физической культуры и спорта» увеличилось в 6,7 раза (с 499,7 миллионов до 3 миллиардов 373 миллионов рублей). В семь раз выросла поддержка программы из бюджета РФ. Общий объем финансирования в регионе вырос с 921 миллиона рублей до 4 миллиардов 22,7 миллионов рублей. – Прямым результатом возросшего внимания со стороны руководства Иркутской области к развитию физической культуры и спорта стал значительный рост объема строительства новых и капитального ремонта действующих плоскостных сооружений, физкультурно-оздоровительных (ФОК) и спортивно-оздоровительных (СОК) комплексов, других объектов спортивного назначения. Если в 2016 году построено и введено в эксплуатацию шесть плоскостных сооружений (хоккейных кортов и многофункциональных спортивных площадок), то в 2017 году эта цифра возросла до 14, в 2018 году – до 23, в 2019 году – до 30. Количество построенных и введенных в эксплуатацию ФОК и СОК увеличилось с четырех в 2017 году до шести в 2018 году и 15 в 2019 году. Капитальный ремонт проведен на 28 спортивных объектах, причем в 2016 году отремонтирован только один объект, а в 2019 году – 12. Следует отметить, что эта работа ведется во всех муниципальных образованиях Иркутской области, – сказано в тексте письма. Открыта спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» с 16 филиалами в муниципалитетах, также открыта спортивная школа по самбо с 10 отделениями в муниципальных районах региона. Также открыты отделение плавания в спортшколе олимпийского резерва «Олимпиец», отделение шахмат Шахматного центра имени Карпова в спортшколе олимпийского резерва «Юный динамовец», отделение бильярдного спорта в спортшколе олимпийского резерва «Спарта». Регулярно проводятся спортивные соревнования всех уровней. Сейчас полным ходом идет подготовка к проведению в 2020 году в Иркутске чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд. – Значительно увеличилось количество спортивно-массовых мероприятий для отдельных категорий граждан. Так, в этом году третий раз по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко пройдет Спартакиада дворовых команд Иркутской области. Возрождено проведение Спартакиады северных территорий Иркутской области и Спартакиады городов Иркутской области. В 2019 году второй раз в Иркутской области прошла Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно…», которая проводится раз в два года начиная с 2017 года. Из областного бюджета в 2017, 2018 и 2019 годах муниципальным образованиям области ежегодно выделяется 25 млн рублей на закупку спортивного оборудования и инвентаря, – пишут главы спортивных федераций. Все это увеличило долю населения, которое занимается физической культурой и спортом с 21,5% в 2015 году до 29,2% в 2018. В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске». Сумма контракта – 6 млрд 325 млн рублей из областного и федерального бюджетов. – В свете приведенных фактов мы поддерживаем усилия президента и правительства Российской Федерации, губернатора и правительства Иркутской области по развитию физической культуры и спорта на территории нашего региона. Отметим, что объем работы, выполненный в этой сфере за период с 2015 года, когда Иркутскую область возглавляет Сергей Левченко, а также достигнутые результаты, намного превышают сделанное за время, когда регионом руководил любой из предшествующих губернаторов. Поэтому тем более важно сохранить и, как настаивает губернатор, превысить взятые темпы, превзойти достигнутые рубежи. Со своей стороны мы готовы к решению поставленных перед нами задач, – написано в заключении письма. Подписи под обращением поставили руководители 31 спортивной организации Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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