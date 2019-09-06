«Голос» наблюдает за выборами в Иркутске, Братске и Шелеховском районе

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение в защиту прав избирателей «Голос» проводит краткосрочное наблюдение в день голосования 8 сентября 2019 года на выборах депутатов думы Иркутска, мэров Братска и Шелеховского района, депутатов Братской городской думы, а также других муниципальных выборах. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «Фейсбук».

Информацию о возможных нарушениях передавать в избирательную комиссию Иркутской области, территориальные избирательные комиссии, средства массовой информации и на «Карту нарушений» .

Карта собирает и публикует информацию о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства на выборах в Российской Федерации. Сервис подразумевает принцип «краудсорсинга», когда пользователи сами генерируют содержание сайта, а организаторы проекта берут на себя лишь первичную модерацию и техническое сопровождение.

В день голосования 8 сентября сообщить о нарушениях можно будет круглосуточно на «Горячую линию» по телефону: 8-800-333–33–50.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подготовку выборов осуществляют одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов,