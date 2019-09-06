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08.09.2019

«Голос» наблюдает за выборами в Иркутске, Братске и Шелеховском районе

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение в защиту прав избирателей «Голос» проводит краткосрочное наблюдение в день голосования 8 сентября 2019 года на выборах депутатов думы Иркутска, мэров Братска и Шелеховского района, депутатов Братской городской думы, а также других муниципальных выборах. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «Фейсбук».

Информацию о возможных нарушениях передавать в избирательную комиссию Иркутской области, территориальные избирательные комиссии, средства массовой информации и на «Карту нарушений».

Карта собирает и публикует информацию о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства на выборах в Российской Федерации. Сервис подразумевает принцип «краудсорсинга», когда пользователи сами генерируют содержание сайта, а организаторы проекта берут на себя лишь первичную модерацию и техническое сопровождение.

В день голосования 8 сентября сообщить о нарушениях можно будет круглосуточно на «Горячую линию» по телефону: 8-800-333–33–50.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов регионаВ списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подготовку выборов осуществляют одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов,

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