«Голос» назвал самые частые нарушения на выборах в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Подвоз» избирателей и скупка голосов стали самыми распространёнными нарушениями на выборах в Заксобрание Иркутской области третьего созыва, которые проходили 9 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе движения в защиту прав избирателей «Голос». – Жалобы по таким нарушениям справедливо не принимают участковые избирательные комиссии, поскольку такие нарушения проходят за пределами избирательных участков. Однако на это стоит обратить внимание ГУ МВД России по Иркутской области, Следственному управлению Следственного комитета РФ по Иркутской области. В день голосования 9 сентября сигналы о массовых нарушениях поступали из Иркутска (избирательный округ № 3, 4, 5), Тулуна, Усть-Кута, Шелеховского района и других, – отметили в «Голосе». Кстати, на «Карту нарушений» наблюдения до единого дня голосования и день 10 сентября поступило 21 сообщение. В организации также отметили, что все избирательные участки в территориях, где присутствовали представители и партнеры «Голоса», открылись вовремя. Все кандидаты имели право выставить своих наблюдателей (при предварительной регистрации за три дня) и членов комиссий с правом совещательного голоса на избирательные участки, и некоторые из них этим правом воспользовались. Фото- и видеосъемка была разрешена на всех участках, которые посетили представители «Голоса». – Если ранее «Голос» отмечал неудобство по расположению некоторых избирательных участков, то вчера представители движения столкнулись с отсутствием мебели во время подсчёта голосов на одном из участков, и члены УИК выполняли свою работу на полу. Движение «Голос» рекомендуют органам местного самоуправления обратить на это внимание, чтобы таких ситуаций не встречалось. Это вызывает неудобство у работников избирательной системы, – говорится в пресс-релизе. Явка избирателей составила менее четверти от общей численности и «Голос» вновь вынужден заявить, что работа с избирателем была построена не самым лучшим образом. – Движение в защиту прав избирателей выступает с рекомендацией избирательным комиссиям, органам местного самоуправления, средствам массовой информации более активно работать в вопросах просвещения и популяризации общественно-политического образования, а кандидатам и политическим партиям – отказаться от «грязных» технологий, – отмечается в пресс-релизе. На одном из избирательных участков Шелехова как нарушение зафиксировано неинформирование наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса о выездном голосовании. «Голос» считает, что подобные нарушения не должны повторяться вновь, о чем должно пройти специальное обсуждение на заседаниях членов территориальных и участковых избирательных комиссий. На последнем этапе хода голосования представители «Голоса» не столкнулись с большими трудностями в работе на участках. В целом голосование на избирательных участках, где было большинство представителей и партнеров «Голоса», прошло спокойно. Что касается подсчёта голосов, то представители «Голоса» столкнулись со некоторым нарушением процедур в работе ряда участковых избирательных комиссий: одновременно осуществлялись разные этапы подсчета, сортировка бюллетеней производилась без предъявления каждого бюллетеня, а подсчет бюллетеней в рассортированных пачках производился без перекладывания бюллетеней или одновременно в нескольких пачках на УИК № 1823. Кроме того, поступали сообщения о сбоях в работе КОИБов в Ангарске и Иркутске, однако это не повлияло на волеизъявление граждан. – Подводя итоги, отметим, что нарушения, которые были зафиксированы представителями общественного движения в защиту прав избирателей «Голос», не повлияли на общие результаты голосования по единому избирательном округу, но в теории при небольшой явке могли повлиять на результаты голосования по одномандатным округам при незначительном перевесе одного кандидата над другим, – резюмируют в движении. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ассоциация голос

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