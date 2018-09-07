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09.09.2018

"Голос" - о нарушениях в ходе голосования на выборах Заксобрания Иркутской области по данным на шесть вечера

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Движение «Голос» продолжает вести общественный контроль за ходом голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщается в пресс-релизе «Голоса» по данным на 18.00 в день голосования 9 сентября, ни один из наблюдателей не испытывал трудности с фотографированием и ведением видеозаписи с территорий избирательных участков. Случаев выдачи бюллетеней без предъявления паспорта не зафиксировано.

Однако, разного рода нарушения имелись. Так, комиссия не уведомила о выезде на «надомное» голосование за 30 минут на УИК № 1824 (Шелехов). Также «Голосу» стало известно о незаконных подвозах избирателей в различных городах области – Иркутске, Шелехове, Тулуне, Усть-Куте. Так, в областном центре зафиксированы сигналы в избирательных округах № 3, 4 и 5, в районе школ № 1 и 10 города Усть-Кута, поселка Верхне-Марково, УИК № 1432, 1440, 1441 (Тулун) и др.

На «Карту нарушений» за сегодняшний день поступило 14 жалоб из Иркутска, Усть-Кута, Усть-Илимска, Тулуна, Зимы.

Наиболее распространенным видом нарушений на данный момент является подвоз и давление на избирателей, считает "Голос" и указывает на то, что данное нарушение может повлиять на окончательные результаты голосования по некоторым округам, поскольку средняя явка избирателей, по информации избирательной комиссии Иркутской области, является низкой, и свое волеизъявление выразили не более, чем каждый пятый избиратель.

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Авторские колонки Сергея Шмидта

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