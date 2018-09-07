«Голос» за первые часа выборов в Иркутской области не выявил серьёзных нарушений

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Движение в защиту прав избирателей «Голос» в Иркутской области в день выборов 9 сентября ведёт наблюдение за ходом голосования в Шелеховском районе, Ангарске и части территории Иркутска. На первые два часа работы существенных нарушений не выявлено, сообщается на странице движения в соцсети «Фейсбук».

Наблюдатели сообщают, что на УИК №142 в Одинске члены комиссии просили всех избирателей бросать бюллетень за политическую партию в одну урну, за кандидата – в другую, что не предусмотрено законодательством.

На одном из шелеховских УИК члена с правом совещательного голоса не внесли в список присутствовавших лиц, позднее это нарушение было устранено.

Имелась информация, что на некоторых участках в Шелеховском районе агитация за кандидатов находилась близко к 50 метрам. Информация проверяется, говорят в движении «Голос».

Напомним, перед выборами на «Карту нарушений» организации поступило шесть жалоб из Иркутска, Тайшета, Чунского района, Нижнеилимского районе и Шелехова. К 10 утра на выборах в Заксобрание третьего созыва проголосовали 3,56% избирателей. на это же время явка на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва в 2013 году составила 2,29%.

Напомним, всего в бюллетени на выборах регионального парламента включено семь партий, 122 одномандатника по 22 округам. Таким образом, в одном бюллетене – от четырёх до семи кандидатов.