ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
09.09.2018

«Голос» за первые часа выборов в Иркутской области не выявил серьёзных нарушений

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Движение в защиту прав избирателей «Голос» в Иркутской области в день выборов 9 сентября ведёт наблюдение за ходом голосования в Шелеховском районе, Ангарске и части территории Иркутска. На первые два часа работы существенных нарушений не выявлено, сообщается на странице движения в соцсети «Фейсбук».

Наблюдатели сообщают, что на УИК №142 в Одинске члены комиссии просили всех избирателей бросать бюллетень за политическую партию в одну урну, за кандидата – в другую, что не предусмотрено законодательством.

На одном из шелеховских УИК члена с правом совещательного голоса не внесли в список присутствовавших лиц, позднее это нарушение было устранено.

Имелась информация, что на некоторых участках в Шелеховском районе агитация за кандидатов находилась близко к 50 метрам. Информация проверяется, говорят в движении «Голос».

Напомним, перед выборами на «Карту нарушений» организации поступило шесть жалоб из Иркутска, Тайшета, Чунского района, Нижнеилимского районе и Шелехова. К 10 утра на выборах в Заксобрание третьего созыва проголосовали 3,56% избирателей.  на это же время явка на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва в 2013 году составила 2,29%.

Напомним, всего в бюллетени на выборах регионального парламента включено семь партий, 122 одномандатника по 22 округам. Таким образом, в одном бюллетене – от четырёх до семи кандидатов.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске