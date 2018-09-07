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09.09.2018

Голосование на выборах в Заксобрание Иркутской области проходит активнее, чем в 2013 году

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в Заксобрание Иркутской области к 12.00 превысила явку во время голосования в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Напомним, 9 сентября к полудню проголосовали 9,78%, или 182 тысяч 348 человек. На это же время явка на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва в 2013 году составила 7,18%.

На этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Боханского (26%), Баяндаевского и Нукутского районов (по 25%), самая невысокая явка в Братске и Усть-Илимске (6,7%). В Иркутске на участки пришли более 7% избирателей.

При этом по округам лидирует №22, пассивнее всего голосование проходит на округе №2.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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