ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
09.09.2018

«Голосу» перед выборами в Иркутской области поступило шесть жалоб

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На «Карту нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос» перед выборами, которые проходят 9 сентября, поступило шесть сообщений о нарушениях.

Жалобы поступили из Иркутска, Тайшета, Чунского района, Шелехова и посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района. Сообщения касались давления начальства и подкупа избирателей, нарушений правил печатной и наружной агитации, прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ, а также нарушений при досрочном голосовании и других.

Напомним, в Иркутской области 9 сентября проходят выборы в Заксобрание Иркутской области, а также муниципальные кампании.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске