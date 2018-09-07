«Голосу» перед выборами в Иркутской области поступило шесть жалоб

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На «Карту нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос» перед выборами, которые проходят 9 сентября, поступило шесть сообщений о нарушениях.

Жалобы поступили из Иркутска, Тайшета, Чунского района, Шелехова и посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района. Сообщения касались давления начальства и подкупа избирателей, нарушений правил печатной и наружной агитации, прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ, а также нарушений при досрочном голосовании и других.

Напомним, в Иркутской области 9 сентября проходят выборы в Заксобрание Иркутской области, а также муниципальные кампании.