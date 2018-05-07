Госдума 10 мая рассмотрит законопроект о реформировании Почты России

Москва, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме РФ в первом чтении 10 мая рассмотрят законопроект о реформировании «Почты России». Накануне, 7 мая, комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям тоже рассмотрел этот документ. Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля 2018 года. В числе его авторов – председатель комитета Николай Николаев, депутаты Анатолий Аксаков, Сергей Гаврилов, члены Совета Федерации Дмитрий Мезенцев, Евгений Бушмин и Алексей Майоров. – Необходимо выработать новый подход к применению современных технологий и инноваций, а также сформировать новый взгляд на конкурентную среду и географический охват почтовых услуг, – заявил Николай Николаев. Как сообщает пресс-служба депутата, внесенный в прошлом созыве ГД правительственный законопроект об акционировании Почты России не был поддержан, так как допускал возможность ее приватизации. По словам Николая Николаева, в депутатском законопроекте учтены все замечания, которые звучали ранее. Так, при акционировании Почты России 100% акций будут принадлежать государству, и законопроектом предусмотрены нормы о полной передаче имущества акционерному обществу. При этом доступность почтовых услуг будет гарантирована прямыми нормами законопроекта: в городских поселениях между отделениями предусмотрено расстояние не более полутора километров, а в сельских поселениях – не более шести километров. В законопроекте детально прописаны критерии покрытия территории страны отделениями почтовой связи. Важным вопросом при принятии решения о реформировании Почты России также является предоставление гарантий сохранности коллектива и сохранения условий по заработной плате. – Нам важно, чтобы был соблюден баланс между социальной функцией и деятельностью Почты России как коммерческого предприятия и, конечно, в формате непубличного акционерного общества со стопроцентным государственным участием это делать намного легче и эффективнее. Деятельность Почты России, в первую очередь, направлена на удовлетворение запросов населения в почтовых услугах, которые в современном мире приобретают все большую значимость в связи с развитием электронной коммерции. Это позволяет нам строить работу предприятия более эффективно, а значит, и более качественно заботиться о сотрудниках – 350 тысячах человек. И здесь наша первоочередная задача при переходе в акционерное общество сохранить этот коллектив и обеспечить достойные условия труда на предприятии. Я уверен, что с федеральными органами исполнительной власти и с депутатами мы в кратчайшие сроки доработаем законопроект, – подчеркнул гендиректор предприятия Николай Подгузов. И.о. министра связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что рассматриваемый законопроект был поддержан федеральным правительством и к нему нет принципиальных замечаний. Также докладчик сообщил, что правительство поддержало идею закрепления за Почтой России, как за единым оператором, функции доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат. При этом он заметил, что доставка наличных денежных средств ежегодно уменьшается, и сегодня граждане стали активно пользоваться услугами относительно нового Почта Банка, который уже вышел на 14 место в стране по объему депозитов (более 200 млрд рублей) и вошел в десятку крупнейших банков по объему выданных потребительских кредитов. Николай Николаев предложил предусмотреть ко второму чтению дополнительные механизмы дальнейшего контроля за реализацией норм, предлагаемых законопроектом. Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с начала своей работы в новом созыве Госдумы ввел практику мониторинга исполнения наиболее важных законов, в разработке которых принимал непосредственное участие. Закон о Почте России не станет исключением. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий мезенцев

николай николаев

федеральные новости Тэги: View the discussion thread.