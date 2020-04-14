Госдума приняла ряд законопроектов по поддержке населения и бизнеса

Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Государственная дума продолжает работу над законопроектами, которые направлены на противодействие эпидемии коронавируса, поддержку граждан и экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. – На пленарном заседании во вторник были приняты изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят ряду предприятий взять кредит на зарплату и обеспечить его через госгарантии, – рассказал координатор проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области, депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев. – Отныне не будут облагаться налогом на прибыль расходы организаций, связанные с приобретением средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики коронавируса, медизделий для диагностики и лечения. Также приняты поправки о ежемесячной адресной поддержке семей, имеющих детей и столкнувшихся со сложной жизненной ситуацией. Напомним, ранее были приняты законы о: введении для малого и среднего бизнеса кредитных каникул;

увеличении выплат по больничным листам;

получении выплат за первого или второго ребенка автоматически (без заявления);

отсрочке штрафов за долги по ЖКХ;

покупке лекарств через интернет с возможностью заказать их доставку на дом;

борьбе со спекуляциями медпрепаратами и упрощению регистрации новых лекарств;

комплексе мер по защите туристов;

возврате билетов на отмененные концерты;

отсрочке проведения техосмотра (полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет);

временной приостановке проверок бизнеса и отсрочке переоформления разрешительных документов;

штрафах о нарушении карантина и распространении фейков о коронавирусе; Проме того, правительство РФ и губернаторы территорий наделены правом выделять необходимые средства на своевременное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса. – К тому же в ближайшее время в Государственной думе появится межфракционная комиссия по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Совместно с Кабмином планируется реализовать ряд мер по сдерживанию цен в условиях коронавируса, – отметил Андрей Чернышев. Напомним, 14 апреля на пленарном заседании Государственной думы принято постановление о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Члены комиссии совместно с представителями регионов и при помощи профессионального сообщества будут стараться на законодательном уровне разрешить проблемы бизнеса. В состав комиссии вошел член президиума Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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