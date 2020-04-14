|Политика
|15.04.2020
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Госдума приняла ряд законопроектов по поддержке населения и бизнеса
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Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Государственная дума продолжает работу над законопроектами, которые направлены на противодействие эпидемии коронавируса, поддержку граждан и экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
– На пленарном заседании во вторник были приняты изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят ряду предприятий взять кредит на зарплату и обеспечить его через госгарантии, – рассказал координатор проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области, депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев. – Отныне не будут облагаться налогом на прибыль расходы организаций, связанные с приобретением средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики коронавируса, медизделий для диагностики и лечения. Также приняты поправки о ежемесячной адресной поддержке семей, имеющих детей и столкнувшихся со сложной жизненной ситуацией.
Напомним, ранее были приняты законы о:
Проме того, правительство РФ и губернаторы территорий наделены правом выделять необходимые средства на своевременное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса.
– К тому же в ближайшее время в Государственной думе появится межфракционная комиссия по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Совместно с Кабмином планируется реализовать ряд мер по сдерживанию цен в условиях коронавируса, – отметил Андрей Чернышев.
Напомним, 14 апреля на пленарном заседании Государственной думы принято постановление о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Члены комиссии совместно с представителями регионов и при помощи профессионального сообщества будут стараться на законодательном уровне разрешить проблемы бизнеса. В состав комиссии вошел член президиума Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский.