Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста

Москва, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Рассматриваемый в Госдуме президентский законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, призван изменить отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении 13 сентября.

– Кроме изменений параметров пенсионной системы, мы сегодня рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс, в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию Международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные президентом изменения в Уголовный кодекс, – цитирует Андрея Исаева пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам парламентария, ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию работников старшего возраста законодатели не намерены. Данный законопроект превращает дискриминацию работника по возрасту в преступление, – подчеркнул Андрей Исаев.

Он обратил внимание на то, что в большинстве случаев будет работать именно административная ответственность, а уголовная – применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях».

– Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу, – подчеркнул он.

Также депутат постарался развеять опасения, что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение.

По словам Андрея Исаева, необоснованный отказ при приеме на работу – достаточно доказуемая вещь.

– Недавно мы запретили указывать ограничения по возрасту в объявлениях о приеме на работу и установили за это административный штраф. Человек пришел устраиваться на работу, он полностью соответствует всем критериям, имеет квалификацию, диплом, но ему отказывают по причине предпенсионного возраста. Это и будет необоснованный отказ в приеме на работу, – пояснил Андрей Исаев.

Первый замруководителя фракции подчеркнул, что общество должно в условиях повышения пенсионного возраста перестроить свое отношение к тем, кто раньше считался практически предпенсионерами.

– Государство в переходный период берет под защиту определенную категорию, как в свое время взяло под защиту беременных женщин и молодых матерей, потому что была проблема с их увольнениями с работы и с их непринятием на работу. Президент предложил нам именно это решение. «Единая Россия» единогласно проголосует в поддержку предложения президента, – заключил Андрей Исаев.