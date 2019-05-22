Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России», разрешающие продажу театральных билетов без кассовых аппаратов

Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении поправки, разработанные депутатами от «Единой России», в закон «О применении контрольно-кассовой техники», которые в том числе предусматривают освобождение распространителей театральных билетов от обязанности использовать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно одобренным поправкам, контрольно-кассовая техника может не применяться индивидуальными предпринимателями при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями. В то же время, при реализации указанных входных билетов и абонементов через интернет кассовые аппараты должны использоваться.

Поправку ко второму чтению внес комитет Госдумы по культуре.

– Был самостоятельный закон, но комитет по культуре внес соответствующую поправку для ускорения решения вопроса. Она связана с реализацией билетов распространителями и освобождения их от обязанности использования контрольно-кассовой техники. Эта поправка вошла в данный закон, – пояснил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Планируется, что в третьем, окончательном чтении законопроект будет рассмотрен 23 мая.

Напомним, с 1 июля этого года должны вступить в силу поправки, которые обязывают театры вместе с традиционным билетом (или вместо него) выдавать покупателям кассовые чеки. Однако, по данным СМИ, театры, особенно в регионах, не готовы к реализации этой нормы.

Учреждения культуры для привлечения зрителей продают билеты не только в кассах, но и через распространителей – физических лиц, которые реализуют их в организациях, учебных заведениях и т.п. Предоставить всем указанным лицам мобильные кассовые аппараты крайне затруднительно для театров, не располагающих широкими финансовыми возможностями. Кроме того, в случае перехода на кассовые чеки продажа билетов будет облагаться НДС, что приведет к повышению стоимости билетов и снизит посещаемость театров.