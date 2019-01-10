Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект ЕР, облегчающий поиск пропавших детей

Москва, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект «Единой России», который направлен на помощь семьям в поиске пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по геолокации мобильного устройства и оказании им экстренной помощи. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, автором законопроекта выступила зампредседателя нижней палаты парламента Ирина Яровая. – По официальным данным ежегодно в органы полиции поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей. За последние пять лет разыскивали около 40 тысяч несовершеннолетних, из них почти 13 с половиной тысяч – малолетние дети, – привела она цифры статистики. В частности, Ирина Яровая отметила, что в 2017 году разыскивалось около восьми тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% – малолетние дети, а в первом квартале 2018 года – около 2500 детей, из которых 805 малолетних. – Следует отметить, что в среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается 10% уголовных дел из всего количества розыскных дел. Данные геолокации мобильного устройства, полученные в кратчайшие сроки позволят установить местонахождение пропавшего ребенка в первые часы и даже минуты. Это может иметь решающее значение в спасении жизни и сохранении здоровья ребенка, – сказала автор законопроекта. – Первый шаг к точечному поиску сделан, это важно и актуально не только при поиске потерявшихся детей, но пожилых людей, которые также очень часто пропадают, и найти их порой труднее, чем ребенка. Надеемся, что во втором чтении законопроект будет доработан с точки зрения технической организации, найдутся пути определения более точного радиуса нахождения пропавшего, что является важной частью поискового процесса, – отметил доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Денис Бурдуков. Законопроектом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов после осуществления поиска, а также в течение 48 часов оперативники должны получить судебное решение о продолжении поиска либо его прекращении. – Современные технологии позволяют действовать более оперативно, и мы должны дать правоохранителям дополнительный инструмент для спасения жизни ребенка и недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился, находится в сложных климатических условиях, попал в опасную жизненную ситуацию. Предлагаемые нами меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка, – заключила вице-спикер Госдумы. Отмечается, что законопроект является приоритетным для фракции «Единой России», он поддержан правительством, а также членами Экспертного совета при заместителе председателя Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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