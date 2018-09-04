Облизбирком оценил подготовку Приангарья к выборам 9 сентября

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Избирательная комиссия Иркутской области на заседании 5 сентября оценила готовность муниципалитетов к единому дню голосования.

Напомним, 9 сентября в Приангарье состоятся выборы Законодательного собрания третьего созыва и 162 муниципальные кампании. В 28 районах голосование пройдет в 111 населенных пунктах.

Как сообщил председатель облизбиркома Илья Дмитриев, на подготовку и проведение выборов привлечено 1965 избирательных комиссий, образовано 1894 избирательных участка, из которых 22 – в местах временного пребывания, в том числе 13 – в больницах. Также предусмотрено 955 мест для размещения УИК при ЧС.

Всего в бюллетени на выборах регионального парламента включено семь партий, 122 одномандатника по 22 округам. Таким образом, в одном бюллетене – от четырех до семи кандидатов.

Илья Дмитриев напомнил, что с 24 августа по 8 сентября в Иркутской области проходят досрочные выборы в труднодоступных и отдаленных местах. Уже проголосовали 2364 человека из шести тысяч, включенных в списки избирателей.

Видеонаблюдение установлено на 310 избирательных участках, откуда в интернет будет вестись прямая трансляция хода голосования. На этих участках закреплены более 34% избирателей. КОИБы установлены на 135 участках, из которых 97 – в Иркутске, остальные в Ангарске. Протоколы с QR-кодами будут использовать более чем на 92% участках.

Голосовать по месту жительства хотят 6800 избирателей. Именно такое количество заявлений поступило в различные структуры. Металлоискателями обеспечат 83% участков. Из этого числа рамочных установят 148, ручных будет 1397.

Отмечается, что с 6 по 9 сентября полиция будет нести службу в усиленном режиме. Общественный порядок и безопасность будут обеспечивать 8447 человек. В единый день голосования также будут дежурить 129 патрульных автомобиля ГАИ, из личного состава привлекут к работе 620 сотрудников.

ГУ МЧС по Иркутской области в свою очередь провело 280 проверок на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Выявлено 88 нарушений, которые уже устранили. В день голосования также в режиме повышенной готовности будут дежурить подразделения МСЧ: более 200 человек, 550 единиц техники.

О готовности к проведению выборов доложили представители Иркутска, Усолья-Сибирского, Куйтунского, Шелеховского, Тулунского и Аларского районов. В последнем в августе этого года на УИК №9 произошел пожар, поэтому участок перенесли в другое место. В целом все территории и структуры к проведению единого дня голосования в Иркутской области готовы.