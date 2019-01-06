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06.01.2019

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко переизбран первым секретарем обкома КПРФ

Иркутская область, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Второй этап 50-й отчетно-выборной конференции иркутского областного отделения КПРФ прошел 5 января. Первым секретарем областного комитета был избран губернатор региона Сергей Левченко, вторым секретарем – Евгений Рульков, сообщает пресс-служба обкома партии.

Кроме того, секретарем по организационной работе стал Владимир Примачек, секретарем по информационно-пропагандистской работе – Сергей Чупров. В бюро обкома вошли 12 человек, в состав президиума КРК – девять. Председателем контрольно-ревизионной комиссии был избран Валерий Неупокоев, его заместителем – Николай Петроченко.

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