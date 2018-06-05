ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Политика
05.06.2018

Губернатор Иркутской области утвердил семь кандидатур членов облизбиркома

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко 4 июня утвердил список из семи кандидатур нового состава областной избирательной комиссии.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе правительства Иркутской области, в их число вошли:

начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрация Иркутска Виталий Барышников;

заместитель начальника главного правового управления губернатора Екатерина Басмова;

заместитель председателя избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев;

заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Андрей Сеньков;

юрист ИРО «Справедливая Россия» Антон Скабелкин;

директор ООО «Пчела» Ольга Чухнова;

начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Светлана Юзвак.

Напомним, сегодня утром, 5 июня, Законодательное собрание Иркутской области утвердило также семь кандидатур со стороны представительной власти региона.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске