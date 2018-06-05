|Политика
|05.06.2018
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Губернатор Иркутской области утвердил семь кандидатур членов облизбиркома
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Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко 4 июня утвердил список из семи кандидатур нового состава областной избирательной комиссии.
Как сообщили Телеинформу в пресс-службе правительства Иркутской области, в их число вошли:
начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрация Иркутска Виталий Барышников;
заместитель начальника главного правового управления губернатора Екатерина Басмова;
заместитель председателя избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев;
заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Андрей Сеньков;
юрист ИРО «Справедливая Россия» Антон Скабелкин;
директор ООО «Пчела» Ольга Чухнова;
начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Светлана Юзвак.
Напомним, сегодня утром, 5 июня, Законодательное собрание Иркутской области утвердило также семь кандидатур со стороны представительной власти региона.
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