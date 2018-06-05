Губернатор Иркутской области утвердил семь кандидатур членов облизбиркома

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко 4 июня утвердил список из семи кандидатур нового состава областной избирательной комиссии.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе правительства Иркутской области, в их число вошли:

начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрация Иркутска Виталий Барышников;

заместитель начальника главного правового управления губернатора Екатерина Басмова;

заместитель председателя избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев;

заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Андрей Сеньков;

юрист ИРО «Справедливая Россия» Антон Скабелкин;

директор ООО «Пчела» Ольга Чухнова;

начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Светлана Юзвак.

Напомним, сегодня утром, 5 июня, Законодательное собрание Иркутской области утвердило также семь кандидатур со стороны представительной власти региона.