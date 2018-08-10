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09.08.2018

Губернатор Иркутской области заявил о введении регулярной матпомощи бедным

Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области готовят решение о регулярной материальной помощи бедным. Об этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко на первом выездном заседании комитета по госпланированию. Текст выступления главы региона размещён на сайте облправительства.

– Сейчас прорабатываем критерии – кого относить к этой категории. Общепринято считать бедными тех, у кого доход ниже прожиточного минимума. Но мы ведь понимаем, что на прожиточный минимум в России прожить нельзя. Я лично против того, чтобы государство лукавило и считало «небедными» тех, кто живет на 12-13 тысяч рублей в месяц, – сказал губернатор. – Поэтому предлагаю подумать над установлением коэффициента к прожиточному минимуму, какого конкретно – пусть подскажут специалисты.

Таким образом, считает он, получится одновременно решить задачу поддержки иркутской экономики и иркутского товаропроизводителя. Для этого губернатор предлагает сделать материальную помощь бедным целевой: на приобретение товаров первой необходимости, которые, в основном, производятся в Иркутской области.

Сергей Левченко в связи с этим попросил глав муниципальных образований проработать возможности взаимодействия с торговыми предприятиями на территориях, чтобы жители могли приобретать соответствующие пакеты товаров, разумеется – достойного качества. Вопрос будет решаться по каждому муниципальному району и городскому округу отдельно.

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