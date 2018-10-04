Губернатор намерен «пробить» возвращение прямых выборов мэра Иркутска «несмотря ни на что»

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в очередной раз прокомментировал свое отношение к возврату прямых выборов мэра в Иркутске. На встрече с журналистами 5 октября он сообщил, что 3 октября, несмотря ни на что, вновь внес на рассмотрение Законодательного собрания проект закона о прямых выборах мэра региональный столицы.

– Я сторонник прямых выборов мэров по отношению ко всем городам и районам Иркутской области. И я постепенно к ним иду для того, чтобы жители могли сами выбирать главу. Кроме этого, нужно обязательно учитывать настроение людей. Более 80% иркутян за прямые выборы. Мы же должны этому соответствовать, – отметил Сергей Левченко.

Он напомнил неудачный опыт Усолья-Сибирского в части отмены прямых выборов и введения института сити-менеджмента.

– Хорошо, что здравый смысл там возобладал, и мэра выбирают жители города, – добавил глава региона.

Прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Градоначальника решено было избирать из числа депутатов гордумы. Так мэром стал Дмитрий Бердников. После этого с инициативой о референдуме по возвращению прямых выборов областного центра выступали обком КПРФ и экс-депутат Госдумы Антон Романов. После судебных разбирательств на уровне области вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ – самой высокой судебной инстанцией в стране. Суд признал, что форма избрания мэра из состава гордумы не нарушает закон и не противоречит ему. После этого коммунисты, «педалировавшие» эту электорально выигрышную тему, отступились. В этом году попытку сделал и ПАРНАС, но она также оказалась неудачной.