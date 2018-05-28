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29.05.2018

Губернатор призвал не будировать тему прямых выборов мэра Иркутска

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о прямых выборах мэра Иркутска целесообразней рассматривать в следующем созыве Законодательного собрания, а не сейчас. Об этом 28 мая на встрече в Клубе публичной политики заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он отметил, что «хорошо знает мнение иркутян, все социологические опросы говорят о том, что более 80% горожан выступают за возвращение прямых выборов мэра». Вместе с тем, горожане должны «понимать перспективу».

– Сегодняшний состав Заксобрания свою точку зрения высказал. Они большинством голосов приняли решение выборы не возвращать, хотя были неоднократные попытки это сделать, в том числе и со стороны фракции КПРФ. Я думаю, что этот состав Заксобрания напрягать темой уже нет никакой необходимости. Мы должны рассчитывать на то, что в следующем созыве вернёмся к решению этой задачи, – сказал Сергей Левченко.

Далее в словах губернатора, который, напомним, возглавляет и обком КПРФ, промелькнула явная агитация за кандидатов-коммунистов.

– Всем жителям Иркутска, раз уж такое большое количество людей хотят  вернуть выборы мэра, стоит избирать депутатами тех, кто будет в следующем составе голосовать за изменение закона. От Иркутска будут баллотироваться пять депутатов. Если они все избирутся, то это будет очень большая сила, – заявил Сергей Левченко.

Напомним, прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Градоначальника решено было избирать из числа депутатов гордумы. Так мэром стал Дмитрий Бердников. После этого с инициативной о референдуме по возвращению прямых выборов областного центра выступал обком КПРФ и экс-депутат Госдумы Антон Романов. После судебных разбирательств на уровне области вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ – самой высокой судебной инстанцией в стране. Суд признал, что форма избрания мэра из состава гордумы не нарушает закон и не противоречит ему. После этого коммунисты, «педалировавшие» эту электорально выигрышную тему, отступились. В этом году попытку сделал и ПАРНАС, но и она оказалась неудачной.

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