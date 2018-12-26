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26.12.2018

Губернатор Сергей Левченко объяснил, где "потерялся" законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска внесен и находится сейчас в Законодательном собрании. Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- Законопроект внесен, насколько я помню, более двух месяцев назад. Пока в повестку сессии ЗС не включался. Надеюсь, что в начале следующего года будет включен, иначе придется применять другие рычаги, - заявил губернатор.

Напомним, в новом созыве Законодательного собрания большинство голосов принадлежит однопартийцам Сергея Левченко: фракция КПРФ насчитывает 18 душ. Что помешало внести вопрос о прямых выборах мэра на рассмотрение при очевидном перевесе в сторону КПРФ – остается загадкой.

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