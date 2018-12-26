Губернатор Сергей Левченко пообещал продолжение антикоррупционных чисток в муниципалитетах Иркутской области

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Обвинения в коррупционных нарушениях в адрес мэра Ангарска Сергея Петрова, прозвучавшие недавно из уст региональной власти, не носят политического характера и не связаны с предстоящими в 2020 году выборами главы АМО. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции 26 декабря. Напомним, на минувшей неделе пресс-служба губернатора распространила пресс-релиз, в котором мэр Ангарска напрямую обвиняется в коррупции. В частности, журналистам сообщили, что на заседание антикоррупционной комиссии при губернаторе были вынесены результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. Обнаружено, что Петров скрыл факты имущественного характера. В справке о доходах он не указал прибыль от банковских счетов. Подал неполные сведения о доходах супруги, в справку которой не были внесены данные об имеющихся земельном участке и жилом здании. Кроме того, не указано участие мэра в качестве соучредителя некоммерческой организации. Также в релизе сообщалось, что администрацией Ангарского городского округа заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, фактически подконтрольными мэру. Доверительным управляющим этих фирм является сын Сергея Петрова. На итоговой пресс-конференции Сергей Левченко пояснил, что в прошлом году региональное правительство получило полномочия по профилактике коррупции в регионе. – Мы обязаны проверять всех избранных лиц – мэров, глав администраций первого уровня, депутатов всех уровней, которые работают в Иркутской области (а их более 5 тысяч человек). Это наша теперь обязанность, - подчеркнул Сергей Левченко. – Поэтому работа будет продолжена. Делается это достаточно просто – правоохранительные органы проверяют декларации о доходах и имуществе всех лиц, которые обязаны предоставлять такие отчеты. И если у правоохранительных органов нет претензий по поводу достоверности сведений, у нас их тоже нет. Если есть разночтения – вопрос поступает в нашу комиссию по коррупции и мы уже разбираемся в отдельных случаях. Это не мы выбираем, кого проверять. Что касается Ангарска, если бы это была политическая акция с нашей стороны, я бы давно опубликовал все то, что вменяется мэру. Я этого не делаю – чтобы у людей, которые этим занимаются, была возможность одуматься. А проверка проходит. Мы передали материалы в прокуратуру. Ни один из представителей силовых ведомств, присутствующий на заседании нашей антикоррупционной комиссии, не сказал, что в Ангарске нарушений нет – все сказали, что есть претензии, – сообщил Сергей Левченко. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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