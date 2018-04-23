Губернатор Сергей Левченко встретился в Москве с послом Вьетнама

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 17 апреля во время очередного визита в Москву провёл встречу с послом Вьетнама в России Нго Дык Манем. Об этом сообщает вьетнамский портал Nhan Dan .

Стороны обменялись планами повысить активность делового сотрудничества. Сергей Левченко заявил о том, что в Иркутске будут продвигать вьетнамские продукты и привлекать инвесторов из республики. Он также высоко оценил вклад вьетнамской общины в развитие Иркутска и отношения между Вьетнамом и Россией.

К слову, Иркутская область в ближайшее время должна заключить соглашения о сотрудничестве в различных областях с северной провинцией Вьетнама Куангнинь. Губернатор выразил надежду на более тесное сотрудничество между Иркутском и Вьетнамом.

В свою очередь, посол Нго Дык Манем приветствовал усилия Иркутска и Куангниня по заключения соглашений о сотрудничестве, заявив, что он соответствует плану посольства по развитию двустороннего сотрудничества на местном уровне. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы связать вьетнамский и российский бизнес в поисках возможностей для инвестиций и сотрудничества.