ГУФСИН по Иркутской области передало партпроекту «Единой России» «Новая жизнь» два помещения в поселке Плишкино

Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание представителей регионального партийного проекта «Единой России» «Новая жизнь» по вопросам социальной адаптации граждан, ранее отбывавших наказание в исправительных учреждениях, прошло на площадке областного правительства. В рамках совещания и.о. начальника ГУФСИН России по Иркутской области Андрей Космылин передало в ведение регионального партийного проекта «Новая жизнь» два кабинета в поселке Плишкино Иркутского района для проведения консультаций бывших осужденных по бытовым и юридическим вопросам, сообщает пресс-служба реготделения партии. Участие в обсуждении проблем ресоциализации бывших заключенных приняли: член регионального политсовета партии, заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов, член регионального совета сторонников партии «Единая Россия», первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, начальник отдела организации медицинской и лекарственной помощи министерства здравоохранения в Усолье-Сибирском Ольга Мархеева, начальник управления занятости населения министерства труда и занятости Иркутской области Наталья Шлыкова, и.о. начальника ГУФСИН России по Иркутской области Андрей Космылин, председатель Общественного совета при ГУФСИН России по Иркутской области Дмитрий Уфимцев, координатор регионального партпроекта «Единой России» «Новая жизнь» Александр Кишко и председатель общественного совета регионального партпроекта «Новая жизнь», президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь. Валентина Вобликова отметила, что в Иркутской области создана и планомерно ведет работу межведомственная рабочая группа, осуществляющая взаимодействие между региональными министерствами и ведомствами, которые занимаются вопросом ресоциализации бывших заключенных. Как сообщил Александр Кишко, основная проблема ресоциализации ранее осужденных заключается в том, что на текущий момент ни на уровне Российской Федерации, ни на уровне региона не существует одного органа, который бы отвечал за работу с лицами, ранее отбывавшими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Межведомственная рабочая группа должна стать таким органом. Сегодня региональный партийный проект «Новая жизнь» вошел в состав созданной межведомственной группы, которая на данный момент начинает вырабатывать форму взаимоотношений и формирует координационный центр. Алексей Макаров подчеркнул, что создано достаточно большое количество областных бюджетных социальных учреждений, которые занимаются вопросом ресоциализации бывших заключенных, что к сожалению, способствует усилению иждивенческого самосознания ранее осужденных. Это в свою очередь достаточно негативно сказывается на бюджете, поэтому позиция регионального правительства состоит в том, чтобы передать вопросы ресоциализации бывших заключенных на откуп общественных объединений, общественным фондам, некоммерческим организациям. Такой маневр должен помочь в борьбе с иждивенчеством среди ранее осужденных. Андрей Космылин заявил о том, что пока еще этот вопрос находится в стадии проработки, можно выйти с предложением взаимодействия на уровне центров социальной адаптации. Сейчас на территории Иркутской области с подачи ГУФСИН России существуют Центры исправительных работ. Один из таких центров находится в поселке Плишкино Иркутского района. Он может стать базовой экспериментальной площадкой для того, чтобы апробировать возможности ресоциализации бывших осужденных. Для этого было решено передать в ведение проекта два помещения, в которых будут работать юрист и психолог. Координатор партпроекта «Новая жизнь» отметил, что пока рабочая группа расходится во мнении в отношении некоторых действий, которые необходимо предпринять для плодотворной работы по ресоциализации ранее осужденных, но дальнейшее обсуждение наиболее острых вопросов должно привести политику всех членов рабочей группы к общему вектору развития проекта. – Мы нашли понимание со стороны заместителя председателя правительства, ведомств и министерств, которые согласны, что мы должны выработать общий план взаимодействия. Осталось получить поддержку в разработке правового механизма. Пока не все члены рабочей группы считают, что закон, регулирующий вопросы ресоциализации бывших заключенных, нужен в Иркутской области. Но мы будем настаивать на том, что такой закон необходим, потому что он позволит находить правовые взаимодействия с предпринимателями, которые могут стать работодателями для ранее осужденных, – рассказал Александр Кишко. На сегодняшний день статистика показывает, что ежегодно из мест заключения освобождается 4 тысячи осужденных, 70% из них совершают рецидив и попадают обратно в учреждения уголовно-исполнительной системы; 510 человек обращаются в службу занятости, из них трудоустраивается только 30%. Как отмечает координатор регионального партпроекта «Новая жизнь», ситуацию нужно менять в положительную сторону, именно для этого и создан проект «Новая жизнь», чтобы повысить число успешно прошедших ресоциализацию бывших заключенных и снизить среди них процент рецидива. Напомним, региональный партийный проект «Единой России» «Новая жизнь» занимается социальной реабилитацией и адаптацией граждан после освобождения из мест заключения. Проект предусматривает создание центров социальной реабилитации в населенных пунктах, где компактно располагаются исправительные учреждения: Иркутске, Ангарске, Братске, поселке Усть-Ордынском. В таких центрах планируется привлекать общественников для консультирования бывших осужденных по бытовым и юридическим вопросам. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: алексей макаров

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