Игорь Кобзев дал поручение Минэкономразвития региона принять меры к улучшению позиций Приангарья в рейтинге субъектов РФ

Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел в субботу, 25 января, ряд рабочих встреч. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Врио губернатора встретился с руководителем управления ФАС по Иркутской области Александром Кулишом, с которым они обсудили вопросы организации и проведения госзакупок. Отдельной темой разговора стало место Иркутской области в рейтинге субъектов РФ по показателю внедрения Стандарта развития конкуренции.

По итогам встречи врио губернатора дал ряд поручений. Министерству экономического развития региона необходимо проанализировать причины падения Иркутской области в рейтинге 2017-2018 годов, а также обозначить меры, которые должны быть приняты в 2020 году для улучшения позиций региона в рейтинге субъектов РФ по показателю внедрения Стандарта развития конкуренции.

С заместителем директора департамента экономики и финансов правительства Российской Федерации Антоном Григоровым Игорь Кобзев обсудил проекты по развитию поселка Листвянка в Иркутском районе и Байкальска.