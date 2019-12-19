Игорь Кобзев дал свой комментарий по итогам пресс-конференции Владимира Путина

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы, озвученные на пресс-конференции президента РФ, актуальны и для жителей Иркутской области. Об этом журналистам по итогам мероприятия заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.

Трансляцию, которую организовало региональное отделение ОНФ, Игорь Кобзев смотрел вместе с представителями областных министерств и ведомств, общественниками и журналистами на площадке библиотеки имени Молчанова-Сибирского.

– Для меня важно, что на пресс-конференции были затронуты темы реализации нацпроектов, президент ответил также на вопросы журналистов, которые касались подготовки к 75-летию Великой Победы, – сказал Игорь Кобзев.

Также врио главы региона прокомментировал вопрос, связанный непосредственно с чрезвычайной ситуацией в Иркутской области и ликвидацией последствий наводнения.

– Наша задача – справиться с этой ситуацией максимально оперативно и приступить к плановой работе. Нам еще предстоит расселить людей, проживающих в пострадавших от наводнения населенных пунктах. Важно построить жилье в соответствии с графиком, закончить разбор строений, которые были подвергнуты наводнению, создать транспортную инфраструктуру, территорию опережающего развития, привлечь инвесторов, чтобы люди имели рабочие места. Мы для себя поставили срок: к 1 августа 2020 года решить все оперативные задачи. А дальше – плановые работы, такие как берегоукрепление, расчистка русел рек, все, что связано с безопасностью населения, – подчеркнул врио губернатора.

Игорь Кобзев отметил важность совместной работы региональных властей, Общественной палаты и Общероссийского Народного фронта в реализации намеченных планов.

– У нас есть ряд совместных задач в вопросах мусороперерабатывающей отрасли, помощи ветеранам и труженикам тыла, проведения в 2020 году в Иркутске Чемпионата мира по хоккею с мячом. Я вижу поддержку со стороны Общественной палаты и ОНФ по самым разным направлениям. Это важно для меня и для всех жителей Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал отставку экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Президент заявил, что партийная принадлежность бывшего главы региона не имела никакого значения при принятии решения.

Также Владимир Путин заявил, что система лесоохраны нуждается в совершенствовании. Глава государства заявил, что почти все лесные пожары в Сибири имеют рукотворный характер, и также уверил, что полномочия по их тушению и контролю будут возвращены на федеральный уровень.