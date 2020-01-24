Игорь Кобзев и Олег Боровский обсудили подготовку к 50-летию Саянска

Саянск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проведение торжественных мероприятий к 50-летию Саянска обсудили глава Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Саянска Олег Боровский в ходе рабочей встречи. Основные торжества запланированы на август текущего года, сообщает пресс-служба губернатора. Олег Боровский от имени всех жителей города пригласил Игоря Кобзева на празднование юбилея. – Но мы бы хотели, чтобы вы посетили наш город до этой даты, – отметил мэр Саянска. Также в ходе встречи обсуждался ход строительства в городе социально значимых объектов. В рамках федеральной программы «Большая перемена» в Саянске строится здание школы на 550 мест. Оно должно быть завершено в этом году. В планах начать ремонт детского сада №19. Глава города попросил врио губернатора рассмотреть возможность строительства нового здания детской поликлиники, приобретения у застройщика 12 помещений для обеспечения жильем медиков и педагогов, а также взять на контроль вопрос строительства водовода для микрорайона Таежный. – 50-летний юбилей – это важная дата. Я обязательно приеду, – заверил Олега Боровского Игорь Кобзев. – Все ваши вопросы берем в работу. Предлагаю обсуждать наиболее острые проблемы на площадках регионального совета и Ассоциации муниципальных образований. Задачи нужно решать в плановом порядке. Мы подготовим стратегию развития региона до 2030 года. Бюджет будет формироваться с учетом наших и ваших предложений. Нам нужно реализовывать планы, в том числе, через национальные проекты. Обязательно должен быть общественный и муниципальный контроль, чтобы не возникало ситуаций, когда регион получил федеральные средства, а освоить их не смог, – подчеркнул врио губернатора. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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